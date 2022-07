La formula mai vista prima concordata da Madrid e Fiorentina per il trasferimento di Jovic (Di martedì 5 luglio 2022) Luka Jovic giocherà nella nostra Serie A nella prossima stagione, nello specifico alla Fiorentina, che è riuscita a trovare la quadra col Real Madrid per l’attaccante serbo – da rilanciare dopo l’esperienza spagnola, dove non è riuscito a replicare le giocate fatte all’Eintracht – dopo settimane di trattative serrate. Ebbene, a far discutere è la formula del trasferimento, che ha pochi precedenti nella storia del calciomercato. La racconta Sportmediaset. La società viola ha calato l’asso trovando l’accordo coi Merengues per il trasferimento a titolo gratuito dell’attaccante serbo, con buonuscita pagata dal Real (5 milioni). La formula dell’acquisto è particolare, praticamente unica: il giocatore ha firmato un biennale da 2,5 milioni ma sarà lui, allo scadere di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 luglio 2022) Lukagiocherà nella nostra Serie A nella prossima stagione, nello specifico alla, che è riuscita a trovare la quadra col Realper l’attaccante serbo – da rilanciare dopo l’esperienza spagnola, dove non è riuscito a replicare le giocate fatte all’Eintracht – dopo settimane di trattative serrate. Ebbene, a far discutere è ladel, che ha pochi precedenti nella storia del calciomercato. La racconta Sportmediaset. La società viola ha calato l’asso trovando l’accordo coi Merengues per ila titolo gratuito dell’attaccante serbo, con buonuscita pagata dal Real (5 milioni). Ladell’acquisto è particolare, praticamente unica: il giocatore ha firmato un biennale da 2,5 milioni ma sarà lui, allo scadere di ...

Pubblicità

napolista : La formula mai vista prima concordata da Madrid e Fiorentina per il trasferimento di Jovic Su Sportmediaset. Jovic… - tonyscalari : Una formula che io non ho mai usato e che è perfino più imbarazzante per i pro-nuke. Ma se è vero ciò che scrive l'… - infoitsport : Ufficiale Jovic alla Fiorentina, ma la formula è una cosa mai vista - Milly_Sunshine : Oggi è anche l'anniversario del GP Francia 1981, al quale mesi fa avevo dedicato un post sul Blog Obsolete Narrazio… - GreenMidnight1 : @Mickybit22 @GargAzazel @RBonvecchi @tcarapezza @friggio1983 Secondo me il problema è la formula. Se il Bruges acce… -