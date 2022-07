La Comunità Giovanni XXIII contro la canna libera: “Lo Stato investa sui giovani non sullo sballo” (Di martedì 5 luglio 2022) “Il problema è educativo, non politico. Lo Stato deve investire in opportunità per i giovani. Come lo sport, l’arte, la cultura, non nella cannabis”. Parola di Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità Giovanni Paolo XXIII in merito al dibattito sulla depenalizzazione della droga. Che – dice – “comporterebbe un blocco allo sviluppo educativo e relazionale. La cannabis produce una fissazione del piacere che è effimero. I ragazzi hanno bisogno di un piacere reale. Non di uno che serva a ‘sballarsi’ per qualche ora“. Ramonda: la cannabis blocca lo sviluppo educativo Parole nette, senza appello. Di fronte alla ‘sciagurata’ ipotesi che il governo possa aprire a una legalizzazione e a una depenalizzazione dell’uso dello spinello. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 luglio 2022) “Il problema è educativo, non politico. Lodeve investire in opportunità per i. Come lo sport, l’arte, la cultura, non nellabis”. Parola diPaolo Ramonda, presidente dellaPaoloin merito al dibattito sulla depenalizzazione della droga. Che – dice – “comporterebbe un blocco allo sviluppo educativo e relazionale. Labis produce una fissazione del piacere che è effimero. I ragazzi hanno bisogno di un piacere reale. Non di uno che serva a ‘sballarsi’ per qualche ora“. Ramonda: labis blocca lo sviluppo educativo Parole nette, senza appello. Di fronte alla ‘sciagurata’ ipotesi che il governo possa aprire a una legalizzazione e a una depenalizzazione dell’uso dello spinello. ...

