La benzina a San Marino costa 1 | 3 euro al litro? No! La foto è di Livigno

Circola su Facebook un post di giugno 2022 con una fotografia che mostra la pompa di un distributore di benzina con esposti i prezzi. Il costo è molto minore della media del periodo, che ha ormai superato i due euro al litro: 1,3 euro per la verde, e 1,17 euro per il diesel. Sopra la foto appare un testo che spiega che le cifre sarebbero i prezzi dei carburanti nella Repubblica di San Marino. Per chi ha fretta: La foto non mostra i prezzi di San Marino, ma quelli di Livigno, dove non vengono applicate le accise. L'immagine non risale a giugno 2022, ma a marzo; I prezzi della benzina a San Marino di giugno 2022 sono ben maggiori di quelli in ...

