La banca Usa Jp Morgan: “L’economia russa resiste meglio del previsto. Verso una recessione morbida con Pil in calo del 3,5%” (Di martedì 5 luglio 2022) Quest’anno la recessione della Russia potrebbe essere molto più morbida di quanto indicano la maggior parte delle stime. Al momento è attesa una flessione del Prodotto interno lordo di oltre il 9% ma, secondo le nuove previsioni contenute in una nota per i clienti della più grande banca statunitense, la flessione potrebbe fermarsi al 3,5%. Gli indicatori economici hanno fornito, nel mese di maggio, dati molto migliori del previsto, si legge nello studio, mentre dopo i cali iniziali sia i consumi che il settore manifatturiero sembrano stabilizzarsi. Inoltre il mercato del lavoro per ora regge. La disoccupazione è anzi lievemente calata in maggio passando dal 4 al 3,9%. Uno scenario che stupisce se si tiene conto della severità delle sanzioni occidentali e dell’esodo di aziende straniere. Quello che sta sostenendo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Quest’anno ladella Russia potrebbe essere molto piùdi quanto indicano la maggior parte delle stime. Al momento è attesa una flessione del Prodotto interno lordo di oltre il 9% ma, secondo le nuove previsioni contenute in una nota per i clienti della più grandestatunitense, la flessione potrebbe fermarsi al 3,5%. Gli indicatori economici hanno fornito, nel mese di maggio, dati molto migliori del, si legge nello studio, mentre dopo i cali iniziali sia i consumi che il settore manifatturiero sembrano stabilizzarsi. Inoltre il mercato del lavoro per ora regge. La disoccupazione è anzi lievemente calata in maggio passando dal 4 al 3,9%. Uno scenario che stupisce se si tiene conto della severità delle sanzioni occidentali e dell’esodo di aziende straniere. Quello che sta sostenendo il ...

Pubblicità

Banca_MPS : Le letture dei PMI #Eurozona e il rallentamento dell’ISM manifatturiero statunitense hanno sorpreso in negativo. In… - StefanoJazz : @jacopo_iacoboni É anche quello per cui Putin lavora. Mi risulta che Trump sia ripartito dopo la sua ultima bancaro… - RobertoEsse2 : @Nicolet84520681 @Lorenzo36522471 Il problema è che gli Usa sono in banca rotta esattamente come l'EU, le teorie MM… - Banca_MPS : Ritornano le vendite sui titoli governativi, con i rendimenti #Eurozona e #USA che sono tornati a salire. #Dollaro… - maxrobmax : @Libero_official Non rimarrebbero al loro posto perchè Draghi deve dimettersi e andrà a occupare il posto stabilito in una Banca USA! -