**L.elettorale: Lega a Letta, 'non va cambiata, pensiamo a pensioni e lavoro'** (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - “Neanche un minuto di tempo da perdere per cambiare la legge elettorale. Il Parlamento deve occuparsi di stipendi e pensioni, di lavoro e taglio delle tasse, non di leggi elettorali per accontentare partiti e partitini”. Così fonti della Lega, dopo le parole di Enrico Letta. Leggi su iltempo (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - “Neanche un minuto di tempo da perdere per cambiare la legge. Il Parlamento deve occuparsi di stipendi e, die taglio delle tasse, non di leggi elettorali per accontentare partiti e partitini”. Così fonti della, dopo le parole di Enrico

Pubblicità

borghi_claudio : Io lo so che sei a casa, arrabbiato e deluso, e questa volta hai proprio deciso di non votare. Ma so anche che la c… - AlexBazzaro : #Draghi: 'La crisi energetica non produca un ritorno del populismo'. No, macché ti pare? La gente non vede l’ora d… - _Nico_Piro_ : #1luglio l'ex-presidente degli USA sapeva di aver perso le elezioni? Sapeva che erano bugie le sue quando parlava d… - GigiEinaudi : @crlggg @Ettore_Rosato @matteorenzi @aspide_l sai quando Renzi o Calderoli insegna agli inglesi come si fa una buon… - Rossano26669 : RT @PoliticaPerJedi: Chi nel PD tifa per l'alleanza elettorale con i 5s sa certamente che il Rosatellum non consente il voto disgiunto tra… -