Koulibaly, La Gazzetta: "Il Napoli pronto allo sforzo per il rinnovo"

Koulibaly LA Gazzetta – Nonostante la nuova politica applicata da Aurelio De Laurentiis, potrebbe verificarsi un cambio di scenario. Uno strappo alla regola in effetti per un calciatore di caratura mondiale: si tratta di Kalidou Koulibaly, perno della difesa azzurra, con il contratto in scadenza nel 2023. E lo strappo alla regola potrebbe consentire il rinnovo automatico del senegalese, come confermato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Koulibaly, La Gazzetta: "Lo strappo alla regola della politica del Napoli"

Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano: "La pausa e le vacanze possono aver giocato in favore del Napoli. Nel senso che è passato l'intero mese di giugno e nessun club ha presentato un'offerta ...

