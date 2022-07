Juventus, ritorno Morata: nuova idea con l’Atletico Madrid. La situazione (Di martedì 5 luglio 2022) Calciomercato Juventus: il futuro di Morata potrebbe essere ancora in bianconero. C’è una nuova idea per il ritorno dello spagnolo con l’Atletico Madrid Alvaro Morata potrebbe indossare ancora la maglia della Juventus anche nella prossima stagione. I bianconeri starebbero lavorando per accontentare lo spagnolo. Come riportato da Tuttosport, infatti, con l’Atletico Madrid avanza l’idea di un nuovo prestito (possibile grazie al rinnovo di Morata fino al 2024) con obbligo di riscatto. Una formula che piace sia alla Juve, che si assicurerebbe in maniera definitiva l’attaccante, che ai Colchoneros, che si libererebbero di un esubero. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Calciomercato: il futuro dipotrebbe essere ancora in bianconero. C’è unaper ildello spagnolo conAlvaropotrebbe indossare ancora la maglia dellaanche nella prossima stagione. I bianconeri starebbero lavorando per accontentare lo spagnolo. Come riportato da Tuttosport, infatti, conavanza l’di un nuovo prestito (possibile grazie al rinnovo difino al 2024) con obbligo di riscatto. Una formula che piace sia alla Juve, che si assicurerebbe in maniera definitiva l’attaccante, che ai Colchoneros, che si libererebbero di un esubero. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

