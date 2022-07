Juventus | nel weekend arrivano Pogba e Di Maria

(Di martedì 5 luglio 2022)di arrivi in casache proprio al termine della prima settimana di raduno, accoglierà a Torino i due colpi del calciomercato estivo. L’affare Paulè chiuso ormai da settimane, con l’accordo definitivo raggiunto nelle scorse settimane durante l’incontro milanese tra la dirigenza juventina e l’agente del calciatore. Il francese, che arriva a parametro zero dal Manchester United, percepirà un ingaggio di 8 milioni di euro e farà ritorno a Torino sei anni dopo l’ultima volta. Tra sabato e domenica sosterrà le visite mediche alla Continassa e poi firmerà il suo contratto con i bianconeri e sarà ufficialmente un nuovo giocatore della. Arriva anche DiEPA/Javier Torres Angel Difesteggia il gol realizzato durante le qualificazioni al Mondiale ...

juventusfc : #OnThisDay, nel 2001, Pavel Nedved diventava un giocatore della Juventus ??? Da quel giorno 327 presenze e 65 gol.… - GoalItalia : Tutto fatto per #DiMaria alla Juventus Atteso a Torino nel week-end insieme a Pogba ???? ? - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, nel weekend previste le visite di Paul #Pogba - DarioSG77 : RT @juventusfc: #OnThisDay, nel 2001, Pavel Nedved diventava un giocatore della Juventus ??? Da quel giorno 327 presenze e 65 gol. Ora nost… - AlbOr_EsSence : RT @GoalItalia: Tutto fatto per #DiMaria alla Juventus Atteso a Torino nel week-end insieme a Pogba ???? ? -

Giorni caldi per la, cheweekend accoglierà Paul Pogba e Angel Di Maria . Il centrocampista francese e la stella argentina, i primi due colpi del mercato estivo bianconero, saranno a Torino per le visite ...È ufficiale, infatti, il suo passaggio a titolo definitivo dallaal New England Revolution ed è il primo trasferimentomassimo campionato statunitense di un giovane che ha sposato il ...Paul Pogba, dopo i 6 anni trascorsi al Manchester United, è pronto per diventare (nuovamente) un giocatore della Juventus.Quarant’anni fa, in un torrido 5 Luglio del 1982 gli italiani si preparavano febbrilmente ad assistere alla partita dei mondiali giocati in Spagna, tra Italia e Brasile. Una giornata di tensione perch ...