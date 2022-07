Juventus, è il weekend di Pogba e Di Maria: Allegri li avrà ad inizio ritiro (Di martedì 5 luglio 2022) Paul Pogba arriverà a Torino nel corso del weekend per ufficializzare il proprio ritorno alla Juventus dopo sei anni in Premier League. Il francese svolgerà le visite di rito e poi apporrà la firma sul contratto che lo legherà al club bianconero per i prossimi quattro anni. Con lui (probabilmente nella giornata di sabato), sarà la volta anche dell’argentino Angel Di Maria. I due, poi, si metteranno a disposizione di mister Allegri in vista dell’inizio del ritiro estivo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Paularriverà a Torino nel corso delper ufficializzare il proprio ritorno alladopo sei anni in Premier League. Il francese svolgerà le visite di rito e poi apporrà la firma sul contratto che lo legherà al club bianconero per i prossimi quattro anni. Con lui (probabilmente nella giornata di sabato), sarà la volta anche dell’argentino Angel Di. I due, poi, si metteranno a disposizione di misterin vista dell’delestivo. SportFace.

