Juventus, contatti continui con Paredes: il piano dei bianconero per l’argentino (Di martedì 5 luglio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri sarebbero in costante contatto con Paredes e avrebbero in mente un piano per convincere il PSG a cedere l’argentino Oltre a Paul Pogba, la Juventus potrebbe mettere a segno anche un altro colpo da 90 a centrocampo. Come riportato da Alfredo Pedullà, ci sono stati altri contatti con Leandro Paredes che non rientra più nei piani del PSG e avrebbe dato la sua totale disponibilità. La Juve potrebbe pensare di imbastire uno scambio (Kean era più di un’idea) oppure presentare un’offorta solo cash per il cartellino. In ogni caso Paredes dovrà pazientare: le priorità della Juve ora sono Zaniolo e De Ligt. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Calciomercato: i bianconeri sarebbero in costante contatto cone avrebbero in mente unper convincere il PSG a cedereOltre a Paul Pogba, lapotrebbe mettere a segno anche un altro colpo da 90 a centrocampo. Come riportato da Alfredo Pedullà, ci sono stati altricon Leandroche non rientra più nei piani del PSG e avrebbe dato la sua totale disponibilità. La Juve potrebbe pensare di imbastire uno scambio (Kean era più di un’idea) oppure presentare un’offorta solo cash per il cartellino. In ogni casodovrà pazientare: le priorità della Juve ora sono Zaniolo e De Ligt. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo ...

