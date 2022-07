Juventus, Bayern Monaco su De Ligt: possibile cessione per finanziare Zaniolo (Di martedì 5 luglio 2022) Il Bayern Monaco mette gli occhi su Matthijs de Ligt. “Il Bayern sta lavorando al prossimo rinforzo per la difesa” titola Bild, pubblicando una foto del difensore olandese. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco, il calciatore 22enne avrebbe chiesto alla Juventus di essere ceduto e la sua volontà sarebbe proprio il club bavarese. Le trattative tra i dirigenti delle due società stanno iniziando, ma i bianconeri non vogliono che il Bayern inserisca nell’operazione contropartite tecniche. La clausola rescissoria nel contratto che lega De Ligt alla Juventus è pari a 125 milioni euro. In caso di maxi offerta (circa 100 milioni di euro), i bianconeri sarebbero pronti a cedere l’olandese, per poi tentare di aggiudicarsi Nicolò ... Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Ilmette gli occhi su Matthijs de. “Ilsta lavorando al prossimo rinforzo per la difesa” titola Bild, pubblicando una foto del difensore olandese. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco, il calciatore 22enne avrebbe chiesto alladi essere ceduto e la sua volontà sarebbe proprio il club bavarese. Le trattative tra i dirigenti delle due società stanno iniziando, ma i bianconeri non vogliono che ilinserisca nell’operazione contropartite tecniche. La clausola rescissoria nel contratto che lega Deallaè pari a 125 milioni euro. In caso di maxi offerta (circa 100 milioni di euro), i bianconeri sarebbero pronti a cedere l’olandese, per poi tentare di aggiudicarsi Nicolò ...

