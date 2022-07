Juve, Rugani in uscita? Ci pensa il Bologna (Di martedì 5 luglio 2022) Il futuro di Rugani potrebbe essere lontano dalla Juve: sul difensore sarebbero finiti gli occhi del Bologna La Juve potrebbe salutare Daniele Rugani in questa sessione di mercato. Il centrale bianconero sarebbe in procinto di uscire anche per giocare con più continuità. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, sul difensore sarebbero finiti gli occhi di Sartori e del Bologna. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Il futuro dipotrebbe essere lontano dalla: sul difensore sarebbero finiti gli occhi delLapotrebbe salutare Danielein questa sessione di mercato. Il centrale bianconero sarebbe in procinto di uscire anche per giocare con più continuità. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, sul difensore sarebbero finiti gli occhi di Sartori e del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : #Rugani in uscita dalla #Juve? Il #Bologna ci pensa ?? - Sayuri1897 : RT @DabianaV: La #Juve potrebbe decidere di vendere #DeLigt essendo, in quel ruolo, già coperti da #Rugani. - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Juventus, Rugani può partire: un club di Serie A sul difensore #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA h… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, Rugani può partire: un club di Serie A sul difensore #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - CalcioOggi : Longari (Sportitalia): 'Interesse del Bologna per Rugani' - Tutto Juve -