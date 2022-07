Juve-Roma, la trattativa per Zaniolo alle ultime curve: la fretta, la formula, l’offerta | Primapagina (Di martedì 5 luglio 2022) 2022-07-04 23:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Prima era il momento di spingere per Paul Pogba e Angel Di Maria. Ora sono arrivati i giorni che vedono il mercato della Juve ruotare sostanzialmente attorno a due nomi: Matthijs de Ligt in uscita, Nicolò Zaniolo in entrata. Già, perché tra gli effetti collaterali della cessione del difensore olandese ci sono anche quelli virtuosi dei tanti soldi freschi nelle casse bianconere. Che porteranno ad accelerare su obiettivi che prima necessitavano di prudenza. Senza De Ligt serviranno due centrali e non uno. Ma senza De Ligt si potranno raddoppiare pure i colpi a centrocampo e in attacco. Con Zaniolo che ora è una priorità da chiudere nel minor tempo possibile. Anche per volere del giocatore. Anche per volere della stessa Roma. ... Leggi su justcalcio (Di martedì 5 luglio 2022) 2022-07-04 23:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Prima era il momento di spingere per Paul Pogba e Angel Di Maria. Ora sono arrivati i giorni che vedono il mercato dellaruotare sostanzialmente attorno a due nomi: Matthijs de Ligt in uscita, Nicolòin entrata. Già, perché tra gli effetti collaterali della cessione del difensore olandese ci sono anche quelli virtuosi dei tanti soldi freschi nelle casse bianconere. Che porteranno ad accelerare su obiettivi che prima necessitavano di prudenza. Senza De Ligt serviranno due centrali e non uno. Ma senza De Ligt si potranno raddoppiare pure i colpi a centrocampo e in attacco. Conche ora è una priorità da chiudere nel minor tempo possibile. Anche per volere del giocatore. Anche per volere della stessa. ...

