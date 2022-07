(Di martedì 5 luglio 2022) La maglia numero 7 è una delle grandidella prossima stagione in casantus. Federico, il grande assente per...

Pubblicità

sportli26181512 : Juve, riecco il fattore Chiesa. Tra novità e strategie di mercato, il punto sul rientro: La maglia numero 7 è una d… - cmdotcom : #Juve, riecco il fattore #Chiesa. Tra novità e strategie di #mercato, il punto sul rientro - cmdotcom : Gossip Girl: #Zaniolo pensa a Kejdis, non alla Juve. Georgina tutta sola, riecco Ilaria D'Amico - sportli26181512 : Gossip Girl: Zaniolo pensa a Kejdis, non alla Juve. Georgina tutta sola, riecco Ilaria D'Amico: Nuovo appuntamento… -

Corriere dello Sport

Commenta per primo Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors, gossip e tante curiosità social. ..., spunta l'idea Montero per la panchina della Primavera. Per l'ex difensore si tratterebbe di un ritorno in bianconero Prosegue la caccia della Juventus ad un nuovo tecnico a cui affidare la guida ... Juve, riecco Kaio Jorge Cinisi, le sue bellezze, la sua montagna , il suo mare accompagnati da un bel programma estivo, realizzato all’insegna della sinergia tra l’amministrazione comunale e le realtà associative cittadine.L’Inter riaccoglie Romelu Lukaku. L’attaccante belga è atterrato a Milano all’alba, intorno alle 6.30, per iniziare la sua seconda avventura con la maglia dell’Inter. Luk ...