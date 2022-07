'Juve, no al Bayern per Pavard come contropartita per De Ligt' (Di martedì 5 luglio 2022) La Juventus ha rispedito al mittente l'offerta del Bayern Monaco per Matthijs De Ligt . Quanto meno, secondo Sky Germania, avrebbe rifiutato Benjamin Pavard come contropartita tecnica, utilizzata per ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 5 luglio 2022) Lantus ha rispedito al mittente l'offerta delMonaco per Matthijs De. Quanto meno, secondo Sky Germania, avrebbe rifiutato Benjamintecnica, utilizzata per ...

