Juve De Ligt | rifiutata offerta del Bayern Monaco | i dettagli

(Di martedì 5 luglio 2022) Laha rispedito al mittente l’arrivata dalper De: i bianconeri non vogliono contropartite Laha rispedito al mittente l’arrivata dalper De: i bianconeri non vogliono contropartite. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, i bianconeri avrebbero rifiutato Pavard più soldi come contropartita per l’olandese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, la cessione di De Ligt può riaprire la pista #Molina: ecco perché - Gazzetta_it : Juve, l'asta per De Ligt è aperta: entra in gioco il Bayern. E il Chelsea prepara il rilancio - GoalItalia : Buongiorno, le prime pagine di oggi #5luglio: 'Ragazzi d'oro', 'De Ligt rifà la Juve', 'Zaniolo corre verso la Juve… - CalcioNews24 : La #Juve rifiuta una proposta del #Bayern ?? - infoitsport : Molina Juve, la cessione di de Ligt può riaprire la pista! Tutti i dettagli -

C i si avvicina sempre più al giorno dell'inizio degli allenamenti in gruppo e il calciomercato della Juventus si infiamma. Sono giorni davvero bollenti quelli legati ai trasferimenti della squadra ...Non è detto che ci sarà Zaniolo: molto, se non tutto, dipenderà dall'esito della possibile cessione di De, che dovrebbe dare allail cash necessario per acquistare il quasi ex romanista. ...'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei 'ragazzi d'oro' Charles De Ketelaere e Nicolò Zaniolo. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. Daniele… Leg ...L’ex difensore Daniele Daino analizza la situazione in casa Juve sul mercato in entrata e uscita. Le sue dichiarazioni LE PAROLE – La Juventus con de Ligt ha perso come investimento. Anche lì sento cl ...