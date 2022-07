Juve, de Ligt: il Chelsea alza ancora l’offerta a 90 milioni (Di martedì 5 luglio 2022) Il Chelsea si avvicina alla tripla cifra richiesta dalla Juve per la cessione di de Ligt: i blues mettono sul tavolo 90 milioni Il Chelsea alza il pressing per Matthijs De Ligt, vera e propria priorità di Tuchel per rinforzare la difesa. I Blues, come riportato da Tuttosport, hanno alzato la propria offerta a 90 milioni di euro, consapevoli della richiesta in tripla cifra della Juventus. La proposta, si legge, potrebbe ora davvero far cedere il muro della Juventus, che fin qui era stata ben solida sulle sue posizioni. Questa offerta, accompagnata da alcuni bonus, potrebbe portare verso la conclusione la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Ilsi avvicina alla tripla cifra richiesta dallaper la cessione di de: i blues mettono sul tavolo 90Ilil pressing per Matthijs De, vera e propria priorità di Tuchel per rinforzare la difesa. I Blues, come riportato da Tuttosport, hannoto la propria offerta a 90di euro, consapevoli della richiesta in tripla cifra dellantus. La proposta, si legge, potrebbe ora davvero far cedere il muro dellantus, che fin qui era stata ben solida sulle sue posizioni. Questa offerta, accompagnata da alcuni bonus, potrebbe portare verso la conclusione la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

