Ivano Monzani | il famoso addetto alla sicurezza del concerto Love MI

Pubblicità

E'di Cornaredo, l'addetto alla sicurezza filmato al Festival LoveMi che con le sue espressioni contrariate è diventato il più cliccato sul web in questi giorni.Il suo nome pare siae i video che lo riprendono hanno rapidamente assunto carattere di viralità. In particolare, l'uomo sembra non aver particolarmente apprezzato la canzone Blauer di ...Insomma, un vero e proprio fenomeno social con protagonista a sorpresa un addetto alla sicurezza, la cui identità è al momento ancora anonima Le espressioni dell’addetto alla sicurezza fanno il giro d ...E' Ivano Monzani di Cornaredo, l'addetto alla sicurezza filmato al Festival LoveMi che con le sue espressioni contrariate è diventato il più cliccato sul web in questi giorni.