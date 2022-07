Ius Scholae? Sì | ma senza cancel culture Parla Delle Site Ucid

Leggi su formiche

(Di martedì 5 luglio 2022) La prima sensazione, quando si approccia a questi temi, è quella di addentrarsi in un campo minato. Il dibattito sulla proposta di legge per l’introduzione dello Iusha già disegnato perimetri e blocchi contrapposti che però, attualmente, siedono entrambi in maggioranza. In sostanza la legge prevede che, differentemente da quanto avviene con lo ius sanguinis, una persona acquisisce la cittadinanza italiana se nasce sul suolo patrio oppure se arriva in Italia entro i dodici anni e ha completato un ciclo di studi di almeno cinque anni. Lega e Fratelli d’Italia hanno promesso battaglia in aula e fuori. Letta promette invece di voler combattere affinché la modifica legislativa venga approvata. L’assist più prezioso, in questo senso, è arrivato dalla Cei che, per bocca dell’arcivescovo di Ferrara-Comacchio, Gian Carlo Perego ha invitato a “superare le ideologie”. ...