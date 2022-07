Ius Scholae senza integrazione, ecco perché la legge sconvolgerà la nostra società (Di martedì 5 luglio 2022) La sinistra ha deciso di forzare la mano sullo ius Scholae. Non è una legge nell'interesse degli italiani. Secondo il sito Stranieri in Italia, i minori stranieri presenti nel nostro Paese sono oltre un milione, circa l'11,5% della popolazione residente sotto i 18 anni, gli alunni con cittadinanza straniera sono 876.801, vale a dire il 10,3% della popolazione studentesca, quelli che già oggi potrebbero ottenere la cittadinanza se passasse la legge 330.000. Le comunità hanno sempre ricevuto apporti esterni, quello che conta per il futuro di una nazione è che abbia una identità forte, con valori condivisi e fatti rispettare. Uno Stato ha fra le sue componenti un popolo, cioè una comunità di cittadini che si è costituita sulla base del contributo di diverse generazioni. Come in ogni società è diritto dei soci ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) La sinistra ha deciso di forzare la mano sullo ius. Non è unanell'interesse degli italiani. Secondo il sito Stranieri in Italia, i minori stranieri presenti nel nostro Paese sono oltre un milione, circa l'11,5% della popolazione residente sotto i 18 anni, gli alunni con cittadinanza straniera sono 876.801, vale a dire il 10,3% della popolazione studentesca, quelli che già oggi potrebbero ottenere la cittadinanza se passasse la330.000. Le comunità hanno sempre ricevuto apporti esterni, quello che conta per il futuro di una nazione è che abbia una identità forte, con valori condivisi e fatti rispettare. Uno Stato ha fra le sue componenti un popolo, cioè una comunità di cittadini che si è costituita sulla base del contributo di diverse generazioni. Come in ogniè diritto dei soci ...

