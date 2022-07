Italia-Turchia, Erdogan: “Da Roma sostegno per adesione a Ue” (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – “Gli sviluppi che ci sono nella nostra regione fanno vedere come la Turchia è importante per l’Ue. In questo campo ciò che è essenziale è aumentare la prospettiva di adesione della Turchia. L’Italia è consapevole di questo e ci ha dato sempre sostegno. E questo andrà avanti”. Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in conferenza stampa ad Ankara al fianco del presidente del Consiglio Mario Draghi, dopo la firma di una serie di accordi bilaterali. “Sono molto felice di ospitare il mio amico signor Draghi, primo ministro dell’Italia, e la sua delegazione. Vorrei porgere le mie condoglianze per i deceduti durante questo incidente sulle Alpi e spero che i feriti guariscano il più presto possibile”, ha detto Erdogan aprendo la ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – “Gli sviluppi che ci sono nella nostra regione fanno vedere come laè importante per l’Ue. In questo campo ciò che è essenziale è aumentare la prospettiva didella. L’è consapevole di questo e ci ha dato sempre. E questo andrà avanti”. Così il presidente turco Recep Tayyip, in conferenza stampa ad Ankara al fianco del presidente del Consiglio Mario Draghi, dopo la firma di una serie di accordi bilaterali. “Sono molto felice di ospitare il mio amico signor Draghi, primo ministro dell’, e la sua delegazione. Vorrei porgere le mie condoglianze per i deceduti durante questo incidente sulle Alpi e spero che i feriti guariscano il più presto possibile”, ha dettoaprendo la ...

