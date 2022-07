Italia-Turchia | Draghi | ' rafforzare legami commerciali | interscambio su del 23 | 6%'

(Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Il Vertice di oggi serve anche atra i nostri Paesi,che hanno segnato la storia del Mediterraneo. Penso ai Levantini, che discendono dalle comunità mercantili e sono la più antica comunità storica italofona all'estero. Laè oggi il primo partner commerciale per l'nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa. Nel 2021 l'è stato di quasi 20 miliardi di euro, in crescita del 23,6% rispetto all'anno precedente". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al termine del vertice intergovernativo che si e' svolto oggi ad Ankara. "Gli accordi che abbiamo ...

Il premier italiano e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan hanno firmato alcuni protocolli d'intesa tra. Annunciando un piano per sbloccare l'export di grano dai porti ucraini. Ecco cosa hanno detto in conferenza stampa ad ...sono unite nella condanna dell'invasione russa dell'Ucraina e nel sostegno a Kiev. Allo stesso tempo siamo in prima linea nel cercare una soluzione negoziale che fermi le ostilità e ...Mario Draghi è ad Ankara per il terzo vertice tra Italia e Turchia, a 10 anni dall'ultimo bilaterale di Roma del maggio 2012. Il presidente del Consiglio sta parlando con il presidente turco Recep ...Il premier Mario Draghi ha tenuto una conferenza stampa ad Ankara insieme al leader turco Recep Tayyip Erdogan, ribadendo l’alleanza tra i due Paesi.