Italia-Turchia, accordi e intese: da patente guida a industria difesa (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Due accordi, cinque protocolli e altre intese tecniche. E' il 'piatto' del vertice intergovernativo Italia-Turchia, in corso ad Ankara e capitanato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Questa la scheda riepilogativa delle intese firmate, e che vanno dall'industria della difesa al riconoscimento delle patenti di guida, passando da consultazioni politiche tra ministeri degli esteri a accordi di cooperazione scientifica. Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida a fini di conversione: L'Accordo, composto da dodici Articoli, intende facilitare la circolazione dei titolari di patente di guida Italiani e turchi, nei territori dei ...

