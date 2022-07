Italia-Brasile 3-2 quaranta anni dopo | il giorno in cui rinacque Paolo Rossi | la tripletta di Pablito e la storia che cambiò verso

(Di martedì 5 luglio 2022) Il fischio dell’arbitro israeliano Klein è triplice, prolungato, definitivo. La voce di Nando Martellini grida “è finita”, mentre sul terreno di gioco dello Estadio Sarrià di Barcellona l’euforia azzurra è senza freni. È il 5 luglio 1982 e l’ha appena battuto per tre a due il. In mezzo al rettangolo di giocosta correndo. Ha appena segnato unae adesso sta cercando Enzo Bearzot.lo trova. Il loro è un abbraccio intenso e fraterno, come quello tra padre e figlio. Entrambi sanno di aver compiuto una delle imprese più grandi delladella Nazionale. Forse sanno anche di aver appena vinto il Mondiale. E pensare chein Spagna non doveva nemmeno esserci. Nessuno lo voleva. Solo Bearzot. Stretto da decine ...

Pubblicità

RobertoRenga : Non scaldatevi troppo (con questo sole, mica facile...): il bello arriverà poi, quando l'Italia se la vedrà, povera… - Gazzettino : Salvatore #casamonica, condannato a 18 anni il narcos del clan: doveva importare 7 tonnellate di cocaina dal Brasile - serieB123 : Sconcerti su Italia-Brasile al Mondiale 1982: Paolo Rossi, Brera e il giuramento. Vinsero i migliori… - luigicaputo71 : Quando Paolo Rossi entró nel mito. 5 luglio 1982, una partita, Italia-Brasile, un romanzo. Quello di #DavideEnia ed… - uzapelloni : Quarant’anni dopo… oggi e’ il giorno Italia-Brasile la partita più bella di sempre… che ne pensate… Intanto due con… -

Quaranta anni oggi, 5 luglio 1982.divenne una magia: per il cuore e per il credo. Viverla e riviverla è tutt'uno. Antonio Cabrini, detto "Brerariamente" bell'Antonio, era uno di quelli con la bacchetta magica fra i ...Manoela Fortuna , 28enne originaria del, era in, precisamente a Vibo Valencia ed è qui che ha dato alla luce Esperanza, nome scelto per la sua bambina che Non sapeva di aspettare. Da ...Era pronto a importare dal Sudamerica in Italia di circa 7 tonnellate di cocaina ... Tribunale di Roma nel processo scaturito dall'indagine antidroga di gennaio 2019, Brasile low cost, coordinata ...Gli Azzurri quest'anno non saranno al Mondiale e tutti noi abbiamo soltanto voglia di recuperare quel tempo felice, quell’estate, tra sogno e realtà, del ...