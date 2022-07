Italia, Bartoli: «Francia avversario ostico ma siamo pronte» (Di martedì 5 luglio 2022) Elisa Bartoli, difensore dell’Italia Femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista dell’Europeo Elisa Bartoli, difensore dell’Italia Femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista dell’Europeo. Le sue dichiarazioni: «Francia? E’ una delle squadra più forti e sarà una grande sfida con loro dove proveremo a metterle in difficoltà. siamo cresciute tanto in questi anni e abbiamo più coraggio anche nel palleggio come fatto vedere contro la Spagna». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Elisa, difensore dell’Femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista dell’Europeo Elisa, difensore dell’Femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista dell’Europeo. Le sue dichiarazioni: «? E’ una delle squadra più forti e sarà una grande sfida con loro dove proveremo a metterle in difficoltà.cresciute tanto in questi anni e abbiamo più coraggio anche nel palleggio come fatto vedere contro la Spagna». L'articolo proviene da Calcio News 24.

