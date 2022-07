Istat | sale il reddito delle famiglie | ma cala il potere d' acquisto

(Di martedì 5 luglio 2022) Secondo i dati, nel primo trimestre 2022 ildisponibileè aumentato del 2,6% rispetto al trimestre precedente. Ma, per effetto dell'aumento dei prezzi, ild'...

Nel primo trimestre del 2022, l'indebitamento delle Amministrazioni pubbliche sul Pil si è marcatamente ridotto in termini tendenziali per il consistente aumento delle entrate, che ha più che compensato. Secondo i dati, nel primo trimestre 2022 il reddito disponibile delle famiglie è aumentato del 2,6% rispetto al trimestre precedente. Ma, per effetto dell'aumento dei prezzi, il potere d'acquisto si riduce. L'Istituto di statistica comunica che la pressione fiscale si attesta al 38,4% del PIL.