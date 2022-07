Istat, redditi delle famiglie al palo, si consuma di meno e si risparmia di più. Migliora il deficit delle pubbliche amministrazioni (Di martedì 5 luglio 2022) Nel primo trimestre 2022 il reddito disponibile delle famiglie è aumentato del 2,6% rispetto al trimestre precedente. Tuttavia, per effetto del generalizzato aumento dei prezzi, il potere d’acquisto delle famiglie è cresciuto soltanto dello +0,3% rispetto al trimestre precedente. La propensione al risparmio delle famiglie è stata pari al 12,6%, in aumento di 1,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, a fronte di una crescita della spesa per consumi finali più debole rispetto a quella del reddito disponibile (+1,4% e +2,6% rispettivamente). E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’Istat. È verosimile che i dati dei prossimi trimestre inizieranno a registrare un’erosione del potere d’acquisto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Nel primo trimestre 2022 il reddito disponibileè aumentato del 2,6% rispetto al trimestre precedente. Tuttavia, per effetto del generalizzato aumento dei prezzi, il potere d’acquistoè cresciuto soltanto dello +0,3% rispetto al trimestre precedente. La propensione al risparmioè stata pari al 12,6%, in aumento di 1,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, a fronte di una crescita della spesa per consumi finali più debole rispetto a quella del reddito disponibile (+1,4% e +2,6% rispettivamente). E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’. È verosimile che i dati dei prossimi trimestre inizieranno a registrare un’erosione del potere d’acquisto ...

