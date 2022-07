(Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – L’, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hato il 30 giugno 2022 ilper l’interoperabilità semantica dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni. L’Istituto, in qualità di ente attuatore, ha raggiunto nei tempi pianificati il primo obiettivo previsto dalla Missione 1 – Componente 1 – Sub Investimento 1.3.1 del Pnrr, pubblicando ildialal link www.schema.gov.it, che consentirà di sviluppare e incrementare l’interoperabilità tra idi interesse. Il Pianodi Ripresa e ...

Pubblicità

StudioCataldi : Istat attiva portale di accesso al Catalogo nazionale dati - lifestyleblogit : Istat attiva portale di accesso al Catalogo nazionale dati - - italiaserait : Istat attiva portale di accesso al Catalogo nazionale dati - TV7Benevento : Istat attiva portale di accesso al Catalogo nazionale dati - - ledicoladelsud : Istat attiva portale di accesso al Catalogo nazionale dati -

Istat

I datidicono che solo tra 2018 e 2021 la popolazione tra i 15 e i 34 anni è calata di oltre ... La fascia dei 30 - 34enni, giovani adulti che si avviano verso l'apice della vita, si sta ......99/settimana prezzo bloccatoOra Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in ... Bus sostitutivi per il tram 8, occupati in discesa a maggio. Crescono gli inattivi Taxi, ... PNRR, PER IL CATALOGO NAZIONALE DATI ISTAT ATTIVA IL PORTALE DI ACCESSO L'Istituto, in qualità di ente attuatore, ha raggiunto nei tempi pianificati il primo obiettivo previsto dalla Missione 1 - Componente 1 - Sub ...L'Istat, pubblicando il portale di accesso al link www.schema.gov.it, ha attivato il 30 giugno scorso il Catalogo nazionale dati ...