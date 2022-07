Isola dei Famosi | Mercedesz Henger sta male dopo la fine del reality | ecco i problemi di salute della figlia di Eva Henger

(Di martedì 5 luglio 2022)sta avendo qualche problema dilade L’dei; lei, come gli altri naufraghi, è tornata in Italia con diversi chili in meno e qualche infortunio. Proprio nelle ultime ore, ladi Evaha spiegato via social come sta… Leggi anche:dei, Luca Daffrè chiude...

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Nicolas è il vincitore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi???? #isola - trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - trash_italiano : Confermati Felicissima Sera, Michelle Impossible, Isola dei Famosi, Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso. Back to… - tizybritneyarmy : RT @tendenzetv: HAPPY BDAY SOLEIL in tendenza perché oggi è il compleanno di Soleil Sorge, protagonista di #gfvip6, #uominiedonne, Isola de… - tinurika : RT @tendenzetv: HAPPY BDAY SOLEIL in tendenza perché oggi è il compleanno di Soleil Sorge, protagonista di #gfvip6, #uominiedonne, Isola de… -

Nicolas Vaporidis: 'L'Un'esperienza umana' Nicolas Vaporidis , dopo 100 giorni in Honduras, giovedì scorso è tornato in Italia come vincitore dell'famosi 2022 . L'attore ha vinto la sedicesima edizione del reality con l'87%voti. Nel 2006 l'attore ha raggiunto il successo con " Notte prima degli esami " a seguire dieci anni di ...Nell'Serpenti, conquistata dai russi il primo giorno dell'invasione, la bandiera ucraina è tornata a sventolare. Simbolo della resistenza, l'al largo di Odessa rappresenta per Kiev un ...Questa volta, sono due i nuovi casi: Il primo, come si vede dalle stories Instagram dell’utente che ha postato il filmato, sarebbe accaduto in prossimità dell’isola di Capri ... messo alla guida delle ...TARANTO - Corso Due Mari a Taranto diventa isola pedonale per il periodo estivo, per consentire una movida estiva senza traffico, nei pressi del Ponte Girevole. La chiusura del traffico inizierà luned ...