Isola dei Famosi | “Interesse reale per lui” | il flirt prende quota | si vedranno di persona

Leggi su ck12

(Di martedì 5 luglio 2022) Iltelevisivo a l’deisembra avere un proseguimento: scoppia l’infatuazione dopo l’esperienza nel format?dei(fonte instagram)Il sottobosco dei reality è spesso terra di relazioni strategiche e rapporti a favor di telecamera. In alcuni casi, come ad esempio Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli al “GF Vip”, i rapporti si consolidano fino a sfociare in probabili matrimoni. In altri casi, la “ship” non dura oltre la data di scadenza del format, e i reduci dall’esperienza televisiva finiscono per perdersi di vista. Nelle ultime ore Mercedesz Henger ha chiarito la natura dei suoi rapporti con il verace Edoardo Tavassi, nonché le sue intenzioni per il futuro. Mercedes Henger: dopo l’dei, vorrebbe un lieto ...