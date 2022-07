Isola dei famosi | Carmen Di Pietro portata in braccio dal figlio | ‘Ho un male che non ti dico’ Cosa è successo 

(Di martedì 5 luglio 2022) L’deiè finita dopo il tempo record di 99 giorni di gioco, e tutti i concorrenti sono tornati a casa, ai loro impegni e alle loro vite. È quello che ha fatto ancheDi, tornata a lavoro e a occuparsi dei suoi due figli. LEGGI ANCHE : —dei, Nicolas Vaporidis lancia frecciatine a 4 ex naufraghi: di chi si tratta Proprionegli ultimi giorni ha deciso di condividere molti momenti della sua vita su Instagram, dove la si vede spesso alle prese con Alessandro (con cui ha vissuto una parte dell’esperienza in Honduras) e Carmelina, sua secondogenita.Die la troppa palestra, nelle stories su Instagram ha spiegato di aver fatto “troppa palestra, non ...

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Nicolas è il vincitore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi???? #isola - trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - trash_italiano : Confermati Felicissima Sera, Michelle Impossible, Isola dei Famosi, Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso. Back to… - zazoomblog : Isola dei famosi Mercedesz Henger sta malissimo dopo il reality: cosa è successo e come sta ora - #Isola #famosi… - EmmausGenova : E' proprio una veduta notturna della celebre Isola dei Grattacieli, tra i quali spicca in alto l'inconfondibile Edi… -

Secondo quanto riferito, il monitoraggio prosegue negli stessi punti esaminati ieri dal volo... Bari, ventisettenne residente a Malo, lavorava in una ferramenta aVicentina, aveva una ...Edoardo Tavassi è tornato alla sua vita, e su Instagram ha risposto a diverse domande poste dai suoi follower. Ecco che lavoro faceva prima del reality e cosa fa ora Photo Credits: Ufficio Stampa ...L’Isola dei famosi è finita dopo il tempo record di 99 giorni di gioco, e tutti i concorrenti sono tornati a casa, ai loro impegni e alle loro vite. È quello che ha fatto anche Carmen Di Pietro, torna ...Insomma Maria Laura non è per niente fortunata in amore: la showgirl ha ricevuto ben tre pali in diretta televisiva; il primo durante la partecipazione a La Pupa e il Secchione da Luca Onestini e gli ...