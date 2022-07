Inter, Marotta scarica (per ora) Dybala: «È un’opportunità, ma in attacco oggi siamo a posto» (Di martedì 5 luglio 2022) Sembrava un matrimonio quasi annunciato. Gli sviluppi del calciomercato però molto spesso sono imprevedibili e, in questo caso, sembrano aver ridotto al lumicino le possibilità di vedere Paulo Dybala con la maglia dell’Inter durante la prossima stagione. Almeno in questo momento. L’incontro andato in scena circa un mese fa tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage dell’argentino sembrava essere stato l’apripista alla firma del contratto ma adesso, ad allontanare – forse definitivamente – Dybala dall’Inter arrivano le parole dell’ad Giuseppe Marotta. Cosa ha detto Marotta Ansa L’ad dell’Inter Giuseppe Marotta durante una riunione nella sede della Lega Serie A, Milano, Italia L’amministratore delegato nerazzurro, Intervenuto ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022) Sembrava un matrimonio quasi annunciato. Gli sviluppi del calciomercato però molto spesso sono imprevedibili e, in questo caso, sembrano aver ridotto al lumicino le possibilità di vedere Paulocon la maglia dell’durante la prossima stagione. Almeno in questo momento. L’incontro andato in scena circa un mese fa tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage dell’argentino sembrava essere stato l’apripista alla firma del contratto ma adesso, ad allontanare – forse definitivamente –dall’arrivano le parole dell’ad Giuseppe. Cosa ha dettoAnsa L’ad dell’Giuseppedurante una riunione nella sede della Lega Serie A, Milano, Italia L’amministratore delegato nerazzurro,venuto ...

