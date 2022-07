Inter | Marotta | Dybala? Opportunità | ma siamo a posto e resta l' affetto

(Di martedì 5 luglio 2022) Domani per l', sostanzialmente a porte chiuse, è in programma il raduno ad Appiano. Oggi, l'amministratore delegato Beppe, insieme al tecnico Inzaghi, parla in conferenza stampa. Tutte...

Pubblicità

tvdellosport : MAROTTA E INZAGHI IN ESCLUSIVA SU SPORTITALIA ?? Domani, a partire dalle ore 17, segui la conferenza stampa di Simo… - MatteoBarzaghi : Con l’arrivo di Inzaghi in sede l’Inter puó cominciare la nuova stagione. Conferenza di presentazione con l’allenat… - FBiasin : Oggi alle 17 #Marotta e #Inzaghi presentano la nuova stagione dell’#Inter. Se avete una domanda più intelligente d… - Sneijderismo : RT @SimoneTogna: #Inter, #Marotta: 'Vogliamo ampliare ancora la nostra bacheca, vogliamo raggiungere il massimo degli obiettivi'. - Tiarossi2 : RT @GiokerMusso: ??? #Inter - #Marotta LIVE: 'Sapete il rapporto di affetto che mi lega a #Dybala. Rappresenta un'opportunità, ma noi siamo… -

L'si prepara alla nuova stagione, inaugurandola anche con la conferenza stampa di Beppee Simone InzaghiSale l'attesa per i tifosi dell', con l'obiettivo di strappare lo scudetto al Milan e riportarlo in nerazzurro, oltre che migliorare ovviamente lo score in Champions ...L'pare sia stata la prima a muoversi per Dybala , salvo poi rallentare le trattative con il ... L'amministratore delegato interista Beppestarebbe stringendo i tempi per trovare una ...Beppe Bergomi commenta la prima fase di mercato del club nerazzurro in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ...L'Inter si prepara alla nuova stagione, inaugurandola anche con la conferenza stampa di Beppe Marotta e Simone Inzaghi ...