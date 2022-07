Inter, Marotta: “Dybala opportunità ma abbiamo attacco top” (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – “Dybala rappresenta, rappresentava una opportunità, ma non possiamo dimenticarci che davanti abbiamo giocatori di grande livello. Rimane il rispetto per un giocatore a cui mi lega un particolare affetto”. Lo dice l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, in merito al possibile ingaggio di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è libero sul mercato dopo la scadenza del contratto non rinnovato dalla Juventus. “Lui fa parte di quella serie di calciatori svincolati ed è la prima volta che, nella mia carriera, tanti calciatori di tale livello sono ancora fermi e senza squadra: è la dimostrazione di un calcio che si sta trasformando”, aggiunge Marotta nella conferenza stampa di presentazione della stagione 2022-2023. L'articolo proviene da Italia ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – “rappresenta, rappresentava una, ma non possiamo dimenticarci che davantigiocatori di grande livello. Rimane il rispetto per un giocatore a cui mi lega un particolare affetto”. Lo dice l’amministratore delegato dell’Beppe, in merito al possibile ingaggio di Paulo. L’attaccante argentino è libero sul mercato dopo la scadenza del contratto non rinnovato dalla Juventus. “Lui fa parte di quella serie di calciatori svincolati ed è la prima volta che, nella mia carriera, tanti calciatori di tale livello sono ancora fermi e senza squadra: è la dimostrazione di un calcio che si sta trasformando”, aggiungenella conferenza stampa di presentazione della stagione 2022-2023. L'articolo proviene da Italia ...

