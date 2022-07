Inter, Lukaku già al lavoro: il belga si allena ad Olbia (Di martedì 5 luglio 2022) In attesa del ritiro con l’Inter, Romelu Lukaku è già in campo e si allena in vista della prossima stagione. La location scelta dal belga è la Sardegna, più precisamente Olbia. A svelarlo è stata proprio la società sarda attraverso un post su Twitter. Nella foto postata su Instagram dall’attaccante, invece, spicca anche un’orologio, simbolo di come non veda l’ora di tornare in campo. Sapevate che il manto erboso del Nespoli lo cura TecnoverdeGarden?#Lukaku sì. pic.twitter.com/jGXSvGuu41 — Olbia Calcio (@Olbiacalcio) July 5, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) In attesa del ritiro con l’, Romeluè già in campo e siin vista della prossima stagione. La location scelta dalè la Sardegna, più precisamente. A svelarlo è stata proprio la società sarda attraverso un post su Twitter. Nella foto postata su Instagram dall’attaccante, invece, spicca anche un’orologio, simbolo di come non veda l’ora di tornare in campo. Sapevate che il manto erboso del Nespoli lo cura TecnoverdeGarden?#sì. pic.twitter.com/jGXSvGuu41 —Calcio (@calcio) July 5, 2022 SportFace.

