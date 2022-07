Inter, l’alternativa a Bremer può arrivare dalla Germania! (Di martedì 5 luglio 2022) Il rebus difensore in casa Inter non è ancora giunto all’epilogo finale. In attesa di una cessione eccellente, probabilmente quella di Skriniar direzione Parigi, il club nerazzurro continua a sondare profili di alto livello con i quali sostituire il difensore slovacco in caso di partenza. Gleison Bremer del Torino è il principale indiziato per rinforzare il riparto arretrato della formazione allenata da Simone Inzaghi; infatti l’entourage del giocatore ha già un’accordo verbale con il club lombardo, ma Cairo non è disposto a fare sconti e, come riporta Tuttosport, chiede 40 milioni di euro. Per questo, Beppe Marotta valuta sempre Milenkovic della Fiorentina, sostituto di lusso se Bremer dovesse cedere al corteggiamento della Juve che, in vista della cessione di De Ligt, vuole un difensore top. Nelle ultime ore, tuttavia, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 5 luglio 2022) Il rebus difensore in casanon è ancora giunto all’epilogo finale. In attesa di una cessione eccellente, probabilmente quella di Skriniar direzione Parigi, il club nerazzurro continua a sondare profili di alto livello con i quali sostituire il difensore slovacco in caso di partenza. Gleisondel Torino è il principale indiziato per rinforzare il riparto arretrato della formazione allenata da Simone Inzaghi; infatti l’entourage del giocatore ha già un’accordo verbale con il club lombardo, ma Cairo non è disposto a fare sconti e, come riporta Tuttosport, chiede 40 milioni di euro. Per questo, Beppe Marotta valuta sempre Milenkovic della Fiorentina, sostituto di lusso sedovesse cedere al corteggiamento della Juve che, in vista della cessione di De Ligt, vuole un difensore top. Nelle ultime ore, tuttavia, ...

fcin1908it : Con #Bellanova (stesso agente di Bremer) l'#Inter è già a 5 acquisti. Ora servono anche delle uscite. Ai nerazzurri… - FlwrsRiccardo : @AnStorti @Inter_Scout Akanji è alternativo sicuro l'alternativa a Milenkovic secondo me - noiverinteristi : CdS - Bremer rassicurato dall'Inter: si aspetta solo l'uscita di Skriniar. Akanji è l'alternativa a Milenkovic - it_inter : #Akanji è stato proposto, l'Inter non ha detto di no: profilo da tenere in considerazione più come alternativa a… - Internelcuore__ : CdS - #Bremer rassicurato dall'#Inter: si aspetta solo l'uscita di #Skriniar. #Akanji è l'alternativa a #Milenkovic. #calciomercato -