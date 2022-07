Inter, Inzaghi: "Lukaku grande colpo, ma avevamo già grandi attaccanti" (Di martedì 5 luglio 2022) Inizia la stagione dell'Inter. Domani, sostanzialmente a porte chiuse, è in programma il raduno ad Appiano. Oggi, l'allenatore Simone Inzaghi, insieme all'ad area sport Marotta, ha inaugurato in... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 5 luglio 2022) Inizia la stagione dell'. Domani, sostanzialmente a porte chiuse, è in programma il raduno ad Appiano. Oggi, l'allenatore Simone, insieme all'ad area sport Marotta, ha inaugurato in...

Pubblicità

tvdellosport : MAROTTA E INZAGHI IN ESCLUSIVA SU SPORTITALIA ?? Domani, a partire dalle ore 17, segui la conferenza stampa di Simo… - MatteoBarzaghi : Con l’arrivo di Inzaghi in sede l’Inter puó cominciare la nuova stagione. Conferenza di presentazione con l’allenat… - FBiasin : Oggi alle 17 #Marotta e #Inzaghi presentano la nuova stagione dell’#Inter. Se avete una domanda più intelligente d… - AndreaZeoli : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'Il titolare in porta sarà #Handanovic. Se l'è meritato per la stagione che ha fatto, che è stata ottima. Conosc… - Gazzetta_it : Inzaghi: 'Partiamo dietro al Milan, ma vogliamo giocarcela' #inter -