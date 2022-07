Inter, Bergomi: 'Miglior mercato fino ad ora. Lautaro - Lukaku coppia super' (Di martedì 5 luglio 2022) 'Ad oggi il mercato Migliore lo ha fatto l'Inter' . Beppe Bergomi commenta così la prima fase di mercato del club nerazzurro in un'Intervista a La Gazzetta dello Sport . 'Marotta e Ausilio volevano dare a Inzaghi una squadra quasi definitiva fin dall'inizio della stagione ci sono riusciti - ha aggiunto - . Mkitaryan e Asllani completano la rosa, ... Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) 'Ad oggi ile lo ha fatto l'' . Beppecommenta così la prima fase didel club nerazzurro in un'vista a La Gazzetta dello Sport . 'Marotta e Ausilio volevano dare a Inzaghi una squadra quasi definitiva fin dall'inizio della stagione ci sono riusciti - ha aggiunto - . Mkitaryan e Asllani completano la rosa, ...

Pubblicità

sorarestudio : @DiMarzio @Inter Non ditelo a Bergomi. Sicuro al 100% - tuttointer24 : Inter, le parole di Bergomi: “un big andrà via. Skriniar è insostituibile” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - sportface2016 : #Inter, #Bergomi: 'Miglior mercato fino ad ora. #Lautaro-#Lukaku coppia super' - JohnLemon_1908 : @it_inter Vabbè non è che serviva Bergomi per capire che cedere skrinair sia veramente un fallimento epocale di un… - ToreDeriu : @it_inter Ha rotto il cazzo pure bergomi! Sarebbero tutti incedibili in un altro mondo,grazie al cazzo, ma viviamo in questa realtà -