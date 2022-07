Insigne, Mertens e non solo: quanto ha tagliato fin qui il Napoli dal monte ingaggi? (Di martedì 5 luglio 2022) Il diktat di quest’anno in casa Napoli è chiaro: tagliare il monte ingaggi per ritornare ad avere bilanci solidi e sostenibili. Il bilancio della stagione 2020/21 ha visto il club partenopeo in perdita di 59 milioni di euro, con la voce costi a pesare maggiormente, a causa dei 134,7 milioni di euro di stipendi. L’obiettivo di De Laurentiis è chiaro: considerando i ricavi generali diminuiti a causa del Covid, la società ha l’esigenza di abbattere di circa il 30% il monte ingaggi (circa 30 milioni, ndr). L’addio di alcuni calciatori arrivati a fine contratto ha già aiutato in tal senso, ma la domanda che ora i tifosi si pongono è: il taglio avvenuto basta o sarà necessario fare altri sacrifici? Stipendi Napoli, quanto risparmierà De Laurentiis con gli addii di ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 5 luglio 2022) Il diktat di quest’anno in casaè chiaro: tagliare ilper ritornare ad avere bilanci solidi e sostenibili. Il bilancio della stagione 2020/21 ha visto il club partenopeo in perdita di 59 milioni di euro, con la voce costi a pesare maggiormente, a causa dei 134,7 milioni di euro di stipendi. L’obiettivo di De Laurentiis è chiaro: considerando i ricavi generali diminuiti a causa del Covid, la società ha l’esigenza di abbattere di circa il 30% il(circa 30 milioni, ndr). L’addio di alcuni calciatori arrivati a fine contratto ha già aiutato in tal senso, ma la domanda che ora i tifosi si pongono è: il taglio avvenuto basta o sarà necessario fare altri sacrifici? Stipendirisparmierà De Laurentiis con gli addii di ...

Pubblicità

Vicidominus : Caccerei 100 Mertens 35enni per riprendere un solo Insigne 31enne - VitoL526 : è molto più grave la perdita di Ospina rispetto a quella di Mertens Elmas da titolare arriva in doppia cifra di g/… - VincenzoFusco69 : @PolliceAzzurro @ema19261 Lettura condivisibile ma non del tutto vera innanzitutto per i 6 anni di differenza e poi… - si_sclero_si : @robypec75 @VincenzoFusco69 @Chiariello_CS Insigne Mertens Ospina Chiamale zavorre - Ciruzz0N : @MatteoDilibert3 @VincenzoFusco69 @PolliceAzzurro Ghoulam Malcuit e Insigne via... Ridimensionamento? Ok. Mertens 3… -