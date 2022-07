Industrie europee unite per il nuovo elicottero militare Nato

Leggi su panorama

(Di martedì 5 luglio 2022) La firma sull'accordo risale al 16 giugno scorso, ma alcuni dettagli di questo progetto hanno trovato conferma soltanto nelle ultime ore. Sei paesi dellahanno aderito al programma di collaborazione per la nascita di undi nuova generazione, e come hanno fatto Lockheed-Martin e Boeing presentando la loro proposta a una gara indetta dall'esercito americano all'inizio del 2021, anche in Europa si segue la stessa idea per cominciare a pensare a undi prossima generazione. E' stato l'ordine del giorno di una riunione tra i ministri della difesa di Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda e Regno Unito che hanno deciso di mettere sul piatto 26,7 milioni di euro per il progetto Next-Generation Rotorcraft Capability (Ngrc). In stretta collaborazione con ledei propri Paesi, i partecipanti ...