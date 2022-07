Incidenti montagna, trovati morti due alpinisti sul Cervino (Di martedì 5 luglio 2022) Due alpinisti, probabilmente di nazionalità svizzera, sono morti a seguito di una caduta sul Cervino. I corpi sono stati recuperati questa mattina dal Soccorso alpino valdostano e trasportati a Cervinia. L’allarme era scattato ieri per il mancato rientro a valle della cordata. I due sono precipitati nella zona della Cresta del Leone. I corpi sono stati trovati a circa 3.100 metri di quota. Alle operazioni ha partecipato anche la guardia di finanza di Cervinia. Le salme sono state portate a Cervinia e sono state affidate al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza per le operazioni di riconoscimento e di polizia giudiziaria. I due sono precipitati per circa 400 metri. L’allarme per il mancato rientro è stato dato lunedì dalle autorità svizzere, ma non ci sono al momento testimoni dell’accaduto: uno potrebbe essere ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022) Due, probabilmente di nazionalità svizzera, sonoa seguito di una caduta sul. I corpi sono stati recuperati questa mattina dal Soccorso alpino valdostano e trasportati a Cervinia. L’allarme era scattato ieri per il mancato rientro a valle della cordata. I due sono precipitati nella zona della Cresta del Leone. I corpi sono statia circa 3.100 metri di quota. Alle operazioni ha partecipato anche la guardia di finanza di Cervinia. Le salme sono state portate a Cervinia e sono state affidate al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza per le operazioni di riconoscimento e di polizia giudiziaria. I due sono precipitati per circa 400 metri. L’allarme per il mancato rientro è stato dato lunedì dalle autorità svizzere, ma non ci sono al momento testimoni dell’accaduto: uno potrebbe essere ...

