Incidente a Ibiza per Bagnaia: positivo all'alcoltest e patente ritirata (Di martedì 5 luglio 2022) Il pilota Ducati è rimasto coinvolto in un Incidente stradale alle prime ore del mattino sull'isola spagnola. I test effettuati hanno riscontrato un tasso alcolemico oltre il consentito Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 luglio 2022) Il pilota Ducati è rimasto coinvolto in unstradale alle prime ore del mattino sull'isola spagnola. I test effettuati hanno riscontrato un tasso alcolemico oltre il consentito

