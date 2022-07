Incendio a Napoli | le fiamme ardono sulla collina di Posillipo | vigili del fuoco al lavoro per salvare l’ospedale Fatebenefratelli

(Di martedì 5 luglio 2022): la presenza di un vastoè stata segnalatadi. Idelstanno lavorando per impedire che letravolgano le abitazioni edi via Manzoni., ledi: le prime segnalazioni Nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 luglio, un vastoè divampatodi, noto quartiere di. La presenza del rogo è stata, poi, segnalata alle autorità ...

Pubblicità

rep_napoli : Domato l'incendio sulla collina di Posillipo: le fiamme minacciano le case e l'ospedale Fatebenefratelli [di Paolo… - positanonews : #Copertina #Cronaca #collina #incendio #Posillipo Napoli: incendio ai piedi della collina di Posillipo - posillipo55 : @ferrarisergio4 Da noi a Napoli non piove da mesi. E cosi un po' in tutt Italia tranne qlc breve pioggia. Stamattin… - rep_napoli : Domato l'incendio sulla collina di Posillipo: le fiamme minacciano le case e l'ospedale Fatebenefratelli [di Paolo… - TgrRai : RT @anperillo: Incendio a #Napoli, fiamme a #Posillipo ????????? @TgrRai @TgrRaiCampania -

Gli altri incendi Un rogo è divampato asul versante della collina di Posillipo che affaccia ... L', favorito anche dall'assenza di piogge, si è propagato su vaste superfici agricole ...Video Newfotosud, Alessandro Garofalo(ANSA) - NAPOLI, 05 LUG - È stato domato l'incendio boschivo che dalle prime ore di questa mattina ha interessato la collina di Posillipo, a ...Genzano (attualità) - Sono stati salvati e portati in salvo alcuni animali, dei cani e un cavallo. ilmamilio.it Un ampio e pericoloso incendio è divampato in via Montegi ...