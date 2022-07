In offerta lancio il nuovo POCO X4 GT, anche su Amazon (Di martedì 5 luglio 2022) A partire dalla giornata di ieri 4 luglio 2022, il nuovo smartphone di fascia media POCO X4 GT è disponibile all’acquisto, proprio come promesso durante l’evento di lancio dello scorso 23 giugno. Il device è acquistabile ad un prezzo molto più invitante rispetto a quello di listino: infatti, il costo risulta più basso, andando a risparmiare ben 80 euro, sia per la versione 8-128 GB che per quella 8-256 GB. Giunti a questo punto, andiamo a scoprire insieme i dettagli sulla varie offerte in Italia. L’interessante POCO X4 GT sfoggia caratteristiche davvero top, considerato il suo prezzo: infatti, a bordo troviamo il processore Dimensity 8100 a 5 nm di MediaTek, supportato da 8GB di memoria RAM LPDDR5 e da 128 o 256GB di spazio di archiviazioe UFS 3.1, oltre alla connettività 5G dual SIM, WI-Fi 6 dual band, Bluetooth ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 luglio 2022) A partire dalla giornata di ieri 4 luglio 2022, ilsmartphone di fascia mediaX4 GT è disponibile all’acquisto, proprio come promesso durante l’evento didello scorso 23 giugno. Il device è acquistabile ad un prezzo molto più invitante rispetto a quello di listino: infatti, il costo risulta più basso, andando a risparmiare ben 80 euro, sia per la versione 8-128 GB che per quella 8-256 GB. Giunti a questo punto, andiamo a scoprire insieme i dettagli sulla varie offerte in Italia. L’interessanteX4 GT sfoggia caratteristiche davvero top, considerato il suo prezzo: infatti, a bordo troviamo il processore Dimensity 8100 a 5 nm di MediaTek, supportato da 8GB di memoria RAM LPDDR5 e da 128 o 256GB di spazio di archiviazioe UFS 3.1, oltre alla connettività 5G dual SIM, WI-Fi 6 dual band, Bluetooth ...

