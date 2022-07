In Lega e M5s c'è un escalation di malessere legata al governo (Di martedì 5 luglio 2022) AGI - Al Senato si discute della ratifica dei trattati, tra cui quello tra Italia e Francia, ci sarà un ordine del giorno della Lega sulla necessità che Parigi spinga per l'estradizione degli esponenti delle Brigate rosse; domani poi si voteranno le mozioni dei singoli partiti, tra cui quella sull'energia e potranno emergere spaccature, sia perché c'è quella promossa da Calenda per spingere sul nucleare, sia perché il Movimento 5 stelle potrebbe trovarsi isolato sulle ricette Legate alle ricette che il governo deve portare avanti. Ma il caos per la maggioranza è alla Camera. E il primo nodo da sciogliere è l'iter sul dl aiuti. Il governo prende tempo, non si esclude ancora che domani possa blindare il provvedimento che deve essere convertito entro il 16 luglio, ma i Cinque stelle fanno muro (sul superbonus, sul tema ... Leggi su agi (Di martedì 5 luglio 2022) AGI - Al Senato si discute della ratifica dei trattati, tra cui quello tra Italia e Francia, ci sarà un ordine del giorno dellasulla necessità che Parigi spinga per l'estradizione degli esponenti delle Brigate rosse; domani poi si voteranno le mozioni dei singoli partiti, tra cui quella sull'energia e potranno emergere spaccature, sia perché c'è quella promossa da Calenda per spingere sul nucleare, sia perché il Movimento 5 stelle potrebbe trovarsi isolato sulle ricettete alle ricette che ildeve portare avanti. Ma il caos per la maggioranza è alla Camera. E il primo nodo da sciogliere è l'iter sul dl aiuti. Ilprende tempo, non si esclude ancora che domani possa blindare il provvedimento che deve essere convertito entro il 16 luglio, ma i Cinque stelle fanno muro (sul superbonus, sul tema ...

