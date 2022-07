In Italia 132 274 nuovi casi covid  e positività su al 28 | 5%

Leggi su agi

(Di martedì 5 luglio 2022) AGI - Continua a salire la curva epidemica in. Sono 132.274 idi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 36.282 precedenti ma soprattutto gli 83.555 di martedì scorso. Superata di nuovo, quindi, quota centomila, per la prima volta dall'8 febbraio scorso, mentre per trovare un numero più alto di quello odierno bisogna tornare al primo febbraio, quando i contagi furono 133.142. I tamponi sono 464.732 (ieri 129.908) con un tasso diche sale dal 27,9% al 28,5%. Anche i decessi sono in rialzo, 94 oggi (ieri 59). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 168.698. In aumento le ospedalizzazioni: 20 in più le terapie intensive (ieri +12) che diventano così 323 in tutto con 53 ingressi del giorno, altro dato in ...