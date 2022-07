In bici da Latina a Pescara: pedalata di beneficenza per i bimbi disabili (Di martedì 5 luglio 2022) Latina – Partirà il 9 luglio la pedalata Cicloturistica Coast 2 Coast che vedrà 8 cicloamatori di Latina intraprendere l’iniziativa che ha principalmente l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare bambini disabili a ritrovare un sorriso. L’evento è stato creato infatti al fine di sostenere il progetto “Dynamo Camp” che riconosce il diritto alla felicità dei bambini con patologie gravi o croniche. La Onlus è attiva in diversi ospedali e strutture in tutta Italia ed offre gratuitamente specifici programmi di Terapia Ricreativa, a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione, incluso i fratelli sani e le loro famiglie. “Dynamo Camp ha lanciato una iniziativa innovativa e lodevole che coinvolge principalmente gli sportivi ciclisti per una raccolta fondi benefica. ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 luglio 2022)– Partirà il 9 luglio laCicloturistica Coast 2 Coast che vedrà 8 cicloamatori diintraprendere l’iniziativa che ha principalmente l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare bambinia ritrovare un sorriso. L’evento è stato creato infatti al fine di sostenere il progetto “Dynamo Camp” che riconosce il diritto alla felicità dei bambini con patologie gravi o croniche. La Onlus è attiva in diversi ospedali e strutture in tutta Italia ed offre gratuitamente specifici programmi di Terapia Ricreativa, a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione, incluso i fratelli sani e le loro famiglie. “Dynamo Camp ha lanciato una iniziativa innovativa e lodevole che coinvolge principalmente gli sportivi ciclisti per una raccolta fondi benefica. ...

