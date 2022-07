In 5 anni il governo punta a dotare il 99% degli italiani di reti 5G (Di martedì 5 luglio 2022) Lo ha detto il ministro per l'Innovazione Colao, basandosi sugli impegni del Pnrr. Al lavoro anche su un fascicolo sanitario digitale armonizzato Leggi su wired (Di martedì 5 luglio 2022) Lo ha detto il ministro per l'Innovazione Colao, basandosi sugli impegni del Pnrr. Al lavoro anche su un fascicolo sanitario digitale armonizzato

Pubblicità

marcodimaio : La Lega minaccia il governo perché non vuole che un bambino che vive stabilmente in Italia, una volta completato un… - DSantanche : Basta bugie @EnricoLetta! Chi dice no a #iusscholae non è razzista ma non vuole regalare cittadinanza che va merita… - Lorenzoadvanta1 : @mariannamadia @LiaQuartapelle @Deputatipd @pdnetwork A me pare che voi stiate al governo da anni senza essere pass… - LucioMascarin : @matteosalvinimi Umilmente ed inutilmente le ricordo che LEI e la LEGA siete al governo adesso, lo eravate a iniziò… - pa1pa2 : RT @nonexpedit: Undici anni che la sinistra è al governo, ogni anno abbiamo pensato che non potesse andare peggio di così e invece. -