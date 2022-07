Il viaggio degli eroi: su Rai 1 il film sul Mondiale del 1982 (Di martedì 5 luglio 2022) Il viaggio degli eroi fa rivivere in prima serata su Rai 1 il grande trionfo della Nazionale di calcio italiana ai Mondiali di Spagna nel 1982 Quarant’anni fa, l’Italia vinceva il suo terzo campionato del mondo di calcio. Lo faceva al termine di un percorso incredibile, nell’atto finale contro la Germania. L’11 luglio 2022, a quarant’anni esatti da quel match storico, il trionfo degli azzurri rivivrà in prima serata su Rai 1 con un docu-film assolutamente da non perdere. Il viaggio degli eroi racconta proprio il cammino della Nazionale allenata da Enzo Bearzot verso la conquista del titolo a Madrid: un’occasione per rivivere una delle più grandi imprese dello sport italiano. Il viaggio degli ... Leggi su tuttotek (Di martedì 5 luglio 2022) Ilfa rivivere in prima serata su Rai 1 il grande trionfo della Nazionale di calcio italiana ai Mondiali di Spagna nelQuarant’anni fa, l’Italia vinceva il suo terzo campionato del mondo di calcio. Lo faceva al termine di un percorso incredibile, nell’atto finale contro la Germania. L’11 luglio 2022, a quarant’anni esatti da quel match storico, il trionfoazzurri rivivrà in prima serata su Rai 1 con un docu-assolutamente da non perdere. Ilracconta proprio il cammino della Nazionale allenata da Enzo Bearzot verso la conquista del titolo a Madrid: un’occasione per rivivere una delle più grandi imprese dello sport italiano. Il...

