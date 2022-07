Il Toronto vuole fare ancora spesa in Italia: idea Bernardeschi (Di martedì 5 luglio 2022) Il Toronto dopo Insigne e Criscito vuole continuare a pescare in Italia: ai canadesi piace Federico Bernardeschi Il Toronto dopo Insigne e Criscito vuole continuare a pescare in Italia: ai canadesi piace Federico Bernardeschi. Secondo quanto riportato da The Parleh, la trattativa sarebbe in stato avanzato e l’affare potrebbe chiudersi in questi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Ildopo Insigne e Criscitocontinuare a pescare in: ai canadesi piace FedericoIldopo Insigne e Criscitocontinuare a pescare in: ai canadesi piace Federico. Secondo quanto riportato da The Parleh, la trattativa sarebbe in stato avanzato e l’afpotrebbe chiudersi in questi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

